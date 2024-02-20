CHP'de İzmit krizi: Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi İzmit Belediye Meclis listesi konusunda parti örgütüyle tartışma yaşayan CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekildi. Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrakı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi.

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Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Ancak CHP'de aday belirleme ve parti içerisinde yaşanan krizler bir türlü bitmek bilmiyor.

Hatay'da yaşanan Lütfü Savaş krizi ve aday gösterilmeyen bazı isimlerin istifalarına yeni bir boyut eklendi.

CHP'de Meclis üyesi listesi kriz çıkarttı

CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi büyük tartışma yarattı.

Yeni dönemde de aday gösterilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildi.

Hürriyet’in, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği ancak bu yapılmayınca çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Başkan Kaplan adaylıktan çekildi

Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrakı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi.

Hürriyet’in fikrinden vazgeçmemesi halinde, ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday gösterilebileceği öğrenildi.