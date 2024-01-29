CHP'de kadınlara özel mor sandık uygulaması: Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP cephesinde aday belirlemek için sadece kadın aday adaylarının katılacağı 'mor sandık' kurulacak.

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Muhalefette yerel seçim çalışmaları krizle devam ediyor.

Adaylar belirlenirken ilginç kararlar da alınıyor.

Bunlardan biri de 'mor sandık' uygulaması.

Kadınlara özel

Aday belirlemek için Balıkesir’in Edremit bölgesinde ön seçim yapılacak. Kadın aday adaylarının yarışacağı bir seçim olacak.

Burada pazar günü kadınlara özel mor sandık kurulacak.

İlk kez yapılacak

Duvar'ın aktarımına göre; ilk kez yapılan uygulamada üyeler tercihlerini yapacak.

Öte yandan CHP, bu zamana kadar 831 belediye başkan adayını ilan etti.