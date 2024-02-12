CHP'de karar günü: İstanbul ve Ankara'da kalan bölgeler için adaylar belirlenecek CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul'un kalan ilçeleri ve Çankaya'da kimin aday gösterileceğini belirlemek için toplanıyor. Çankaya için aday adaylığı başvurusunda bulunmayan Hüseyin Can Güner'in ismi öne çıkıyor. Güner'in adaylığındaki bir diğer etken ise Özgür Özel'in avukatlığını yapıyor olması.

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Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayıma geçti.

Bir yanda belediye başkan adaylıklarının açıklandığı il ve ilçelerde seçim çalışmaları yürütülürken, diğer yanda bazı partilerde hala netleşmeyen yerler var.

Bunların başında da özellikle CHP'nin aday belirleyemediği İstanbul'un ilçeleri ve Çankaya geliyor.

Adayların açıklanmadığı bölgelerde hangi isimlere görev verileceği merak edilirken, Özgür Özel yönetimindeki CHP Parti Meclisi (PM), bugün saat 18.00’de toplanıyor.

CHP, İstanbul'un ilçeleri ve Çankaya için toplanıyor

Toplantıda, partinin uzun süredir beklenen Çankaya adayı ve İstanbul’un kalan ilçelerinin adayları ele alınacak.

Bu ilçeler sırayla Avcılar, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye, Zeytinburnu olarak biliniyor.

Yüksek oy alınan ilçelere talip çok

İstanbul'da CHP'nin yüksek oy aldığı ilçelerden Adalar, Bakırköy ve Kadıköy ile ilgili yoğun bir adaylık çekişmesi olduğu öğrenilirken, CHP'de belirsizliğin sürdüğü bir diğer nokta ise Çankaya.

Bilindiği üzere Çankaya için CHP'ye 25 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aday adaylığı başvurusunda bulunmadı

Ancak Çankaya için CHP'ye aday adaylığı başvurusunda bulunmayan bir isim öne çıkıyor.

Parti kaynaklarından aktarılanlara göre bu ismin Hüseyin Can Güner olduğu belirtiliyor.

Özgür Özel'in avukatı olmasıyla öne çıkıyor

Aynı zamanda parti meclisi üyesi olan Hüseyin Can Güner’in adaylığının bir adım öne çıkmasındaki diğer etken ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı olması.