CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı durumunda istifası gündemde

Muhalefette ismi Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olması halinde partisinin rozetini çıkarıp, genel başkanlık görevinden istifa edecek.

Türkiye'de 2023'te yapılacak genel seçimler yaklaşırken, muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi sürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu duyurdu.

Millet İttifakı'nda ise adayın ismi henüz belli olmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

Aday olursa parti rozetini çıkaracak

CHP kulislerinde seslendirilen görüşe göre altılı masadan aday olarak çıkması halinde Kılıçdaroğlu, genel başkanlık rozetini çıkarıp yerine bir vekil atayacak, seçimi kazanması halinde de parti görevinden istifa edecek ve partide kurultay süreci başlayacak.

Parti içinde 2018 seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin de parti rozetini çıkardığını anımsatılırken, İnce'den farklı olarak Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için, genel başkan vekilliği formülü düşünülüyor.

Yerine genel başkan vekili atayabilecek

BBC'nin aktardığına göre CHP tüzüğü, genel başkanın yokluğunda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden birisini yerine vekaleten atamasına ve genel başkanın yetkilerini kullanmasına olanak tanıyor.

Bu çerçevede, seçim sürecinde partinin genel başkansız kalmaması ve bir kurultay zorunluluğu doğmaması için Kılıçdaroğlu'nun aday olduktan sonra yerine genel başkan vekili atayacağı aynı zamanda genel sekretere de, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde genel başkanlıktan istifa edeceğine ilişkin bir dilekçe verebileceği ifade ediliyor.

Bu hesaba göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde genel başkanlıktan istifa edecek ve genel başkanvekili partiyi tüzükte öngörülen süreler içinde kurultaya götürecek.