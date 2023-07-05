CHP’de kongre takvimi belli oldu: Süreç başlıyor CHP'de değişim çağrıları sürerken baskı altındaki Kemal Kılıçdaroğlu kongre takvimini belirledi. CHP'de ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.

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Türkiye’de seçim süreci tamamlandı...

Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıkarken Millet İttifakı cephesi ise büyük bir iç sorgulamaya girdi.

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği 'değişim' grubu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olarak çıkması beklenirken CHP lideri ise değişim isteyen grupları partisinden tasfiye etmeye başladı.

CHP sürecin parti içerisinde görüşülmesi taraftarı

Ekim ayında yapılması planlanan kurultay sürecinde CHP özellikle yerel seçimler öncesinde parti içindeki tartışmaların televizyon başında gerçekleşmesini istemiyor.

Ancak değişim isteyen grup da bu değişimin olmadığı takdirde 2019’da kazanılan tüm belediyelerin kaybedileceği yönünde açıklamalarında ısrarcı.

İmamoğlu site kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öncülük ettiği değişim çağrısının önemli bir adımını atarak, 'İktidar için değişim' adlı bir internet sitesi kurmuştu.

Kongre takvimi belli oldu

Seçimlerin ardından değişim çağrılarının arttığı CHP’de, kongre takvimi resmi olarak açıklandı.

İl olarak ilçe kongreleri başlayacak

İlçe kongreleri 5 Ağustos tarihinde başlayacakken, il kongreleri ise 16 Eylül’de gerçekleştirilecek.