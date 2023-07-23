CHP'de kritik gün! Gözler Parti Meclisi'nde... İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının ortaya çıkmasıyla karışan CHP, bugün Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıdan görevden alınan il başkanları için oylama yapılacak.

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Muhalefet cephesinde iç hesaplaşmalar sürüyor.

Seçimin hemen ardından “değişim” yankılarıyla birbirine düşen CHP’de ipler iyice gerildi.

Muhalif cephede son olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zoom toplantısı patlak verdi.

Kılıçdaroğlu’nu devirme toplantısı olarak nitelendirilen toplantının medyaya sızdırılması sonrasında tepkiler üst üste geldi.

Gizli toplantı krizi sonrası ilk kez bir araya geldiler

Seçim döneminde baba-oğul rolü çizen İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun arası açılırken, ikili olayın üzerine ilk defa bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı hemen hemen 4 saat sürdü.

Toplantının ana gündem maddesi İmamoğlu’nun zoom toplantısı oldu.

Zoom toplantısı hakkında “Burada söylemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim” ifadelerini aktaran İmamoğlu, değişim çağrısını da dile getirdi.

Gözler Parti Meclisi'nde

Belediye başkanları toplantısının arından gözler CHP Parti Meclisi toplantısına çevrildi.

Bugün saat 13.00’da gerçekleştirilecek olan toplantı kritik bir değere sahip.

Görevden alınan il başkanları için oylama

Toplantıda CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan il başkanları için oylama yapılacak.

Ayrıca, il başkanlarının görevlerine tekrardan iadeleri yönünde kararın çıkmasının, Ekrem İmamoğlu’nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacağı konuşuluyor.

İl başkanları neden görevden alındı?

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Merkezi sürpriz bir kararla Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkari il başkanlarını MYK kararıyla görevden almıştı.

CHP üst düzey parti yöneticileri görevden alma gerekçesi olarak da “Parti içi hukuka ve tüzüğe aykırı hareketler” cümlelerini açıklamıştı.