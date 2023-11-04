CHP'de kritik seçim! Ekrem İmamoğlu besmele çekerek oyunu kullandı Değişim ekibinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kurultayı’nda oyunu kullandı. İmamoğlu'nun oy zarfını kutuya atarken besmele çekmesi kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi CHP'de beklenen gün geldi...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı, Ankara'da toplandı.

Kılıçdaroğlu ve Özel yarışıyor

Aday olmak için yeterli imzaya, 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ulaştığı bildirildi.

Sabah saatlerinde İlhan Cihaner, ardından da Örsan Kunter Öymen adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Eski milletvekili adayı Ünal Karahasan ise yeterli imza sayısına ulaşamadı.

Oy verme işlemi başladı

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibarıyla oy verme işlemine geçildi.

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yapacak.

Salt çoğunluk aranıyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk şartı aranıyor.

İmamoğlu oyunu kullandı

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylamanın 2 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Daha sonra İmamoğlu oy kullanma alanına geldi ve oyunu kullandı.

Besmele çekerek oyunu kutuya attı

Kabinden bismillah diyerek çıkan İmamoğlu, kurultayın hayırlı olmasını diledi.

İmamoğlu kullandığı oy pusulasını kutuya atarken bir kez daha bismillah dedi.

O anlar ise alanda bulunan gazetecilerin objektifine yansıdı.