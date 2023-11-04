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CHP'de tarihi kurultay günü gelip çattı.

Mayıs seçimlerinden sonra büyük bir değişim krizinin içine düşen ana muhalefet partisinde bugün genel başkanlık yarışı var.

Değişimcilerin adayı Özgür özel ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarışı bugün sonuçlanacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki tarihi kurultay başlarken süreç boyunca devam eden tartışmalar da alevlendi.

"Genel merkezciler salonu geceden işçilerle doldurdu"

Genel merkezin baskısından şikayet eden değişimciler bu kez de salonda adaletsizlik yaşandığını iddia etti.

Salondan yayın yapan Halk TV'nin konuğu olan değişimci Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin ve Adana'dan getirilen işçilerin üstünlük kurmak için genel merkez tarafından salona yerleştirildiğini söyledi.

"Eşit bir yarış değil"

Başarır canlı yayında şunları söyledi:

Tribünlerde yarı yarıya bir paylaşım vardı ama Adana ve Mersin belediyeleri hafta sonu işçileri getiriyor ve tribünleri gece dolduruyor.



Olmaz! Bu tribünler yarı yarıya olacaktı. Sayın Özgür Özel’in Türkiye’nin her yerinden gelen misafirleri dışarda kaldı.



Bu yanlış düzeltilmeli. Doğru olan, hakça olan tribünün yarı yarıya olmasıydı. Bu yanlış, demokratik değil, eşit bir yarış değil. Ama maalesef öyle değil. Adana ve Mersin belediyelerini anlayamıyorum.