CHP'de kurultay heyecanı! Yarış başabaş sürüyor CHP'de devam eden kurultay sürecinde İstanbul'da değişimcilerin kazanması moral üstünlüğü verirken toplam delege ve il sayılarına bakıldığında ortalama 45-50 delegelik bir farkla yarış başa baş gidiyor.

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31 Mart yerel seçimlerinin arefesinde CHP'de kurultay süreci işliyor...

Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim rüzgarının etkisiyle partide başlayan kriz il ve ilçe seçimlerinde kendini gösteriyor.

Bu kapsamda art arda yapılan il seçimlerinden kavga eksik olmuyor.

Son olarak gidişatı etkileyecek en önemli şehir olan 196 delegeli İstanbul'da değişimciler kazandı.

Kurultay 4-5 Kasım'da

İl kongrelerinde yarış kıyasıya devam ediyor. Kalan illerde yönetim ve başkanlar bu ay içinde belli olacak.

Parti 4-5 Kasım tarihlerinde ise genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay heyecanını yaşayacak.

Değişimciler ve genel merkezciler baş başa

Genel başkanlık yarışında ise genel merkez ve değişimcileri baş başa yarışıyor.

Türkiye genelinde şu anda 22 ilin il başkanı ve delege çoğunluğu Özgür Özel’den, 27 ilin başkan ve delege çoğunluğu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana...

Fark 45-50 delege

Yüzeysel bir hesaplama ile bu durumda iki grup arasında ortalam 45-50 delegelik bir fark ortaya çıkıyor.

Bunların ışında 11 ilde ise henüz belirgin bir taraf seçimi yok. Bunların başında ise 30 delegeli Konya, 28 delegeli Kocaeli geliyor. Bu 11 ilde seçimi etkileyebilecek toplam 146 delege bulunuyor.

3 büyükşehirde ise İstanbul değişimcilerin kalesi durumundayken 72 delegeli Ankara ve 56 delegeli İzmir’de genel merkez etkisi büyük.

İstanbul seçimi değişimcilerin umudunu artırdı

Tüm bu göstergeler ışığında yarış baş başa devam ederken kulislerde 196 delege ile en çok delegesi bulunan İstanbul'un değişimciler tarafından kazanılmasını hem sayı hem de moral üstünlüğünün Özgür Özel destekçilerinde olduğu konuşuluyor.