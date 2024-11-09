CHP'de kurultay kavgası başladı

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Geçtiğimiz gün Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özel, partisi içindeki muhalif bir grubun kurultaya gidecek iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

Özgür Özel konuyla ilgili, "Partinin oyunu düşünmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya." ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerine ise İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'dan tepki gelince CHP'deki karışıklık bir kez daha günyüzüne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURULTAYLA İLGİLİ SÖZLERİ PARTİDEKİ MUHALİFLERİ AYAĞA KALDIRDI

Özel'in sözlerine sert tepki gösteren Salıcı, X'teki hesabından Özel'in parti politikalarını hedef alan bir açıklama yaptı.

Salıcı, Özel’in “normalleşme” sürecinin ve kayyum protestolarında DEM Parti ile aynı kürsünün paylaşılmasının parti tabanında olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

Salıcı kurultay çağrısı yaparak "CHP anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. CHP’de kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP’de gerekirse kurultaya gidilir. Genel başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. CHP’nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu’nun dediği gibi, ‘padişah da değildir." sözlerini bitirdi.

SALICI'YA CEVAP CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'DEN: BU DURUM KATIKSIZ BİR KİBRİN ESERİ

Yaşananlar sonrası Oğuz Kaan Salıcı'nın partisine ve Özgür Özel'e yönelik sert çıkışlarına aynı sertlikle bir yanıt da CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden Salıcı’nın açıklamalarına Salıcı’yı etiketleyerek cevap verdi.

Salıcı için "Bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir" ifadesini kullanan Yücel, "Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir Sn. Oğuz Kaan Salıcı. Bu durum olsa olsa katıksız bir kibirin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir." ifadelerini kullandı.

"BİR GAFLET DEĞİLSE NEYİN GÖSTERGESİ?"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, Oğuz Kaan Salıcı'ya yönelik yanıtı şu şelkilde:

Daha bir kaç ay önce gerçekleştirilen tüzük kurultayında gerek genel başkan ve parti yönetimi, gerekse partinin stratejisi konusunda özgürce kürsü kullanıldığı, kurultaya sunulan tüzüğümüzün, 81 il başkanımızın tamamının, 1325 kurultay delegemizin tamamına yakınının desteğiyle, tam bir mutabakatla kabul edildiğini hep birlikte yaşadık. Daha geçtiğimiz hafta sonu hafta gerçekleştirilen 2 günlük milletvekili kapalı grup toplantısında 60’a yakın milletvekilinin söz aldığı, her konunun konuşulduğu ve tartışıldığı bilinen bir gerçektir. Burada sizinle birlikte 18 arkadaşımız sert eleştirilerde bulunmuş ama sizin dışınızdaki 17 arkadaşımız konuşması içerisinde mutlaka “birlik ve beraberliğin önemine” vurgu yapmış ve bu durum grubumuzun tüm üyelerini memnun etmiştir. Esenyurt Belediye Başkanımızın siyasi bir operasyonla tutuklandığı, belediyemize kayyum atandığı bir dönemde o gece televizyona çıkıp kurultay tartışmak, Genel Başkanı ve parti yönetimini tartışmaya açmak bir gaflet halinin değilse, neyin göstergesidir? Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, delegeleri ve yöneticileri, neyin ne zaman tartışılacağını, ne zaman birlik olunacağını çok iyi bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partinin kurumsal kimliğini temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını korumak, partiyi korumaktır. Böyle bir siyasi ortamda bu tutumun aksine bir tavır geliştirmek asla kabul edilemez, tarih önünde mahcup, parti vicdanında ise mahkum olursunuz. Partimiz son seçimlerde büyük bir başarı kazanmış, ilk genel seçimde de iktidar olarak Türkiye’ye demokrasiyi, adaleti, ekonomik refahı, toplumsal huzuru ve barışı getirme iddiasında olan, son yerel seçimde 47 yıl sonra Türkiye’nin 1. partisi olmuş bir partidir.

"PARTİMİZİN BUNA KAYITSIZ KALMAYACAĞINI HERKESİN BİLMESİ GEREKİR"