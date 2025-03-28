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CHP'de kaos son bulmuyor...

CHP içinde yaşanan tartışmalar ve kayyum iddialarının gerçekliği konusunda farklı görüşler gündeme gelmeye devam ediyor.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programının konuğu olan Gazeteci Nuray Başaran, CHP içinde bazı grupların Özgür Özel'in parti içindeki bazı isimleri devre dışı bıraktığını iddia ettiğini söyledi.

"KAYYUM KARARI SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

CHP'ye yönelik kayyum iddialarına ilişkin konuşan Nuray Başaran, şu ifadeleri kullandı:

Bugün CHP’de kapalı grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel yaptığı konuşmasında, kayyum ekibi partinin önüne kadar geldi ben aldığım kararla bu durumu engelledim diye konuşmuş. Bu soruşturma dosyasını çok yakından takip ediyorum. Herhangi bir kayyum kararı söz konusu bile değil. Ben böyle bir karar görmedim.

"ÖZEL, İKİ FORVETİNİ DE DEVRE DIŞI BIRAKTI"

Başaran, "Özel'in iki forvetim var dediği yerde forvetlerden biri tutuklu. Diploma sebebiyle de yeterliliği yok. CHP’de bazı gruplar ‘Özel, iki forvetini de devre dışı bıraktı’ diyor." değerlendirmesini yaptı.

"ÖZGÜR ÖZEL ŞU AN EN GÜÇLÜ ADAY"

CHP'de artık en önemli aktörün Özgür Özel olduğunu söyleyen Başaran, şöyle devam etti:

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olamamasının en büyük engellerinden biri diploma konusu. Diploma hak arayışı da erken seçime yetişmeyecektir. İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa onun yerine başka birini çıkaracaklarını söylediler. Özgür Özel şu an en güçlü aday.

"VATAN HAİNLİĞİ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Gazeteci Nuray Başaran, "Özgür Özel dışında bir adayın ortaya çıkmasını CHP’liler vatan hainliği olarak görüyor. İçerde böyle bir hava var. Bazıları da tam tersi Özel’in aday olmasını yanlış buluyor." dedi.