CHP'de kurultay süreci: Değişimciler 7 ilde yönetimi aldı CHP'de değişimciler, İstanbul'da kazanmanın verdiği özgüven ve moralle Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Sinop ve Kastamonu'da da kazandı.

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CHP'de kurultay heyecanı devam ediyor.

Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişim kaosunda artık son viraja girildi.

Ekim ayı sonuna kadar illerde yönetimler ve delegeler belirlenecek ve 4-5 Kasım'da ise büyük kongre gerçekleştirilecek.

CHP'de il seçimleri devam ediyor

Bu kapsamda illerin en önemlisi olan 196 delegeli İstanbul'da değişimciler ipi göğüsledi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı olurken bu durum değişimcilere moral üstünlük kazandırdı.

CHP Genel Merkezi'ne karşı değişimcilerin atağı sürüyor.

Anadolu'da CHP il seçimleri devam ediyor.

7 ilde daha değişimciler kazandı

İstanbul seçimlerinden sonra 7 ilin daha kongresi tamamlandı.

Bu kapsamda Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Sakarya ve Sinop olma üzere 6 ilde de değişimcilerin adayları kazandı.

Genel Merkez'in aday çıkartamadığı Kastamonu'da ise tek aday değişimcilerin.

Oy farkı kapanıyor

Hal böyleyken, İstanbul'u kazanmasıyla değişimciler 45-50 delegelik oy farkını kapatmaya başladı.

İstanbul seçimleri domine etkisi yaptı yorumları kulislerde konuşulurken, moral üstünlük de değişimcilere geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sallantıda

Şimdiye kadar etnik ve dini değerleri öne çıkararak Alevi delegelerle kongre kazanmayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, büyük kurultayda ne yapacağı merak konusu oldu.