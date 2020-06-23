CHP'de kurultay tarihi belli oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin kurultayı, 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

CHP'nin koronavirüs önlemleri kapsamında ertelediği 37'nci Olağan Kurultay'ı, kontrollü sosyalleşme süreci itibariyle tekrar gündeme gelmişti...

Açık alanda yapılması kararlaştırılan kurultayın tarihi, Genel Başkan Kemal Kılıçtaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından belirlendi.

25-26 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

25-26 Temmuz tarihleri arasında 2 gün sürecek şekilde planlanan kurultayın, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'da gerçekleştirileceği açıklandı.

BİLİM KURULU'NA HABER VERİLDİ

CHP Genel Merkezi'nin hazırlıklıklara başlamasının yanında durum, Bilim Kurulu'na da bildirildi.

Seyircisiz gerçekleştirilecek olan kurultayda tüm hijyen kurallarına dikkat edilecek, delegelerin ve kurultayda görev alanların yeme-içme ihtiyaçları parti tarafından karşılanacak.

Kurultayın 1'inci gündünde akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen genel başkanlık seçimi, 2'nci gününde ise 60 kişiden oluşan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

PM seçimlerinin çarşaf liste olması halinde 2'nci günün uzaması bekleniyor.