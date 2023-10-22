CHP'de kurultaya adım adım! MAK'ın paylaştığı haritaya göre: Kılıçdaroğlu önde... MAK Danışmanlık şirketi, CHP'de heyecanla beklenen kurultay için harita paylaştı. Paylaşılan haritada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu vurgulandı.

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Genel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan CHP, değişim yankılarıyla kurultaya doğru ilerliyor.

Bir kez daha kaybeden CHP seçmeni, okları değişim yönüne çevirdi.

Partinin yenilik kapsamında harekete geçerken, değişimcilerin adayı ise Özgür Özel oldu.

Süreç daraldı

Kurultay için zaman daralırken, değişimciler son düzlükte dengeleri değiştirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişimciler arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Kurultay yaklaştıkça CHP'de heyecan artarken, sonuçlarla ilgili de türlü ihtimaller konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin galibiyet paylaşımları

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ve şirketler, genel başkanın değişmeyeceği yönünde paylaşımlarına devam ediyor.

MAK Danışmanlık: Kılıçdaroğlu önde

Bir diğer yandan kurultaydan çıkacak sonuçlarla ilgili bir tahmin de MAK Danışmanlık şirketinden geldi.

Anketlere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu vurgulanırken, 5'e 7 gibi bir farkın çıkabileceği belirtildi.

İşte anketlere göre Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği o harita...

Cumhurbaşkanlığı anketleri

Bir diğer yandan MAK Danışmanlık şirketinin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yayınladığı ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun galip geleceği aktarılmıştı...

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 49.52, ikinci turda 52,16 oranıyla kazandığı seçimlerin MAK Danışmanlık şirketine yansıyan hali;