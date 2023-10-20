CHP'de kurultaya geri sayım: Değişimciler farkı kapattı

Genel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan CHP, değişim yankılarıyla kurultaya doğru ilerliyor.
Bir kez daha kaybeden CHP seçmeni, okları değişim yönüne çevirdi.
Kurultay yaklaştı, dengeler değişti
Partinin yenilik kapsamında harekete geçerken, değişimcilerin adayı ise Özgür Özel oldu.
Kurultay için zaman daralırken, değişimciler son düzlükte dengeleri değiştirmeye başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişimciler arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin korkusu
Bir diğer yandan konu, CHP kulislerinde sık sık masaya yatırılıyor.
Bu bağlamda bir yorum da gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi.
Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin değişim olmadığı takdirde yeniden kaybetme korkusu yaşadığını vurguladı.
"Kurultay fifty fifty, sürpriz olabilir"
İşte o paylaşım;
Kurultay fifty fifty, sürpriz olabilir. CHP’de önemli bir belediye başkanı ile görüştüm. Kurultay kulislerini ve içinde bulunduğu ruh halini anlattı: Genel Merkez bütün imkanları kullanıyor ama Kurultay ortada. Değişim olsun diye üzerimizde çok büyük kamuoyu baskısı var.
"Hepsi değişim olmazsa seçimi kaybederim korkusu yaşıyor"
Geçenlerde Antalya’da İç Anadolu’daki CHP’li 100’e yakın belediye başkanı toplantı yaptık. Büyük umutsuzluk var. Neredeyse hepsi değişim olmazsa seçimi kaybederim korkusu yaşıyor. Aynı korkuyu ben de yaşıyorum. Özgür Özel, belediye başkanlarını aramaya başladı. ‘İsterlerse Kemal bey için imzanızı verin ama kurultayda oy kullanırken halkın beklentisini ve vicdanınızın sesini dinleyin’ diyor.
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