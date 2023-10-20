CHP'de kurultaya geri sayım: Değişimciler farkı kapattı Muhalif cephede yaklaşan kurultay için nefesler tutuldu. Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini, değişim çağrılarının görmezden gelinmesiyle yeni bir yenilgi yaşanabileceği korkusu bürüdü.

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Genel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan CHP, değişim yankılarıyla kurultaya doğru ilerliyor.

Bir kez daha kaybeden CHP seçmeni, okları değişim yönüne çevirdi.

Kurultay yaklaştı, dengeler değişti

Partinin yenilik kapsamında harekete geçerken, değişimcilerin adayı ise Özgür Özel oldu.

Kurultay için zaman daralırken, değişimciler son düzlükte dengeleri değiştirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişimciler arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin korkusu

Bir diğer yandan konu, CHP kulislerinde sık sık masaya yatırılıyor.

Bu bağlamda bir yorum da gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi.

Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin değişim olmadığı takdirde yeniden kaybetme korkusu yaşadığını vurguladı.

"Kurultay fifty fifty, sürpriz olabilir"

İşte o paylaşım;

Kurultay fifty fifty, sürpriz olabilir. CHP’de önemli bir belediye başkanı ile görüştüm. Kurultay kulislerini ve içinde bulunduğu ruh halini anlattı: Genel Merkez bütün imkanları kullanıyor ama Kurultay ortada. Değişim olsun diye üzerimizde çok büyük kamuoyu baskısı var.

"Hepsi değişim olmazsa seçimi kaybederim korkusu yaşıyor"