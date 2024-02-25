CHP'de meclis üyesi listeleri akrabalarla dolduruldu Yerel seçime sayılı günler kala aday listeleri belli olurken CHP'de meclis üyesi aday kadrolarında CHP'li isimlerin akraba ve yakınları yer aldı.

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CHP'de liyakat açıklamaları daha önceki yıllarda olduğu gibi yine unutuldu.

31 Mart'taki yerel seçim öncesinde meclis üyesi aday listeleri CHP'li isimlerin akraba ve yakınlarıyla doldu.

Bu durum bazı CHP'li kesimlerin tepkisini topladı.

Gençlik kontenjanından 84 yaşında aday

86 yaşında olduğu gerekçesiyle Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen aday gösterilmezken İzmir'in Çiğli ilçesinde 1. sıra adayı meclis üyesi adayı 84 yaşındaki Rıfat Özer oldu.

Üstelik 8. kez listede yer alan Rıfat Özer, gençlik kontenjanından aday yapıldı.

- CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy'un eşi Sultan İpekli Aksoy, İzmir Torbalı'dan

- CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice'nin yakını İnan Karakoyun, İzmir Karabağlar'dan

- Eski İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır, İzmir Güzelbahçe'den

- Eski İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun eşi Sibel Sessiz Moroğlu, İzmir Narlıdere'den

- Eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün oğlu Umut Ergül, İzmir Urla'dan

- CHP Çeşme Belediyesi başkan adayı Lal Denizli'ye destek veren CHP'li eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın oğlu Barış Dalgıç, İzmir Çeşme'den meclis üyesi adayı yapıldı.