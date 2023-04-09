CHP'de Mehmet Bekaroğlu milletvekili adayı gösterilmedi CHP'ye katıldığı günden itibaren tartışmaların odağında bulunan Mehmet Bekaroğlu ittifaklar gerekçe gösterilerek milletvekili aday listesine alınmadı.

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Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs parlamento seçimi için hazırladığı milletvekili aday listesi kesinleşti.

27. Yasama döneminde İstanbul milletvekili olan bazı isimler 28. Dönem için hazırlanan aday listesinde yer almadı.

Listeye giremeyen adaylardan dikkat çeken birisi de Mehmet Bekaroğlu oldu.

2014 yılında CHP'ye katıldı

CHP'nin en tartışmalı isimlerinden birisi olan Mehmet Bekaroğlu, 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine partiye katılmıştı.

2014 yılında yapılan CHP Parti Meclisi seçimlerinde Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun taktiği ile seçim yapılmadan seçilen isim olmuştu.

Kadın kotasıyla seçildi

CHP’de kadınların parti yönetiminde daha çok temsil edilmeleri için konulan "cinsiyet kotası", Kılıçdaroğlu tarafından Bekaroğlu için kullanılmıştı.

Milletvekili adayı yapılmadı

Mehmet Bekaroğlu 28. dönemde ittifakların listeye girmesi gerekçe gösterilerek milletvekili adayı yapılmadı.

CHP'den açıklama geldi

CHP'den liste dışı kalan isimlerle ilgili açıklama yapıldı.

Deneyimlerinden farklı kademelerde faydalanılacak

Yapılan açıklamada aday gösterilmeyen isimlerin deneyimlerinden devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacağı ifade edildi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: