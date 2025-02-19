CHP'de milletvekilleri Ekrem İmamoğlu için imza vermeye devam ediyor

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Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hazırlıklarını sürdüren CHP'de, 23 Mart’taki ön seçim için aday gösterme sürecine start verilmişti.

Bir yanda şaibeli kurultay iddiaları sürerken diğer yanda ön seçim sürecini başlatan CHP'de, cumhurbaşkanlığı aday adayları için bazı milletvekilleri tarafından imza verilmeye başlandı.

CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazarak imzalıyor.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERMEYE BAŞLADILAR

21 Şubat'a kadar devam edecek cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularında dün ilk hamleyi yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olmuştu.

Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gezmiş'in ardından Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.

FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞTILAR

Ekrem İmamoğlu için imza verenlerden biri de CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu.

Yukarıda adı geçen milletvekilleri dışında İmamoğlu için imza verenler şöyle;

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut

Antalya Milletvekili Cavit Arı

Adana Milletvekili Ayhan Barut

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı

Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu

Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent

İstanbul Milletvekili Ali Gökçek

Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Öte yandan CHP TBMM Grubu'nda ön seçim için hazırlanan, cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formu dikkati çekmişti.

Formda, isim yazılacak kısmın "......... ......... 'nun" olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tepkilere yol açtı.

Boşluk bırakılan yere partililer birçok ismi denedi.

Ancak sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin uyduğu görüldü.

Basit bir örnekle açıklanacak olursa;

Mansur Yavaş'nun - Olmuyor,

Vahap Seçer'nun - Olmuyor,

Tanju Özcan'nun - Olmuyor,

Ekrem İmamoğlu'nun - Oluyor.