CHP'de milletvekilleri Ekrem İmamoğlu için imza vermeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hazırlıklarını sürdüren CHP'de, 23 Mart’taki ön seçim için aday gösterme sürecine start verilmişti.
Bir yanda şaibeli kurultay iddiaları sürerken diğer yanda ön seçim sürecini başlatan CHP'de, cumhurbaşkanlığı aday adayları için bazı milletvekilleri tarafından imza verilmeye başlandı.
CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazarak imzalıyor.
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERMEYE BAŞLADILAR
21 Şubat'a kadar devam edecek cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularında dün ilk hamleyi yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olmuştu.
Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Gezmiş'in ardından Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.
FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞTILAR
Ekrem İmamoğlu için imza verenlerden biri de CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu.
Yukarıda adı geçen milletvekilleri dışında İmamoğlu için imza verenler şöyle;
Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
Burdur Milletvekili İzzet Akbulut
Antalya Milletvekili Cavit Arı
Adana Milletvekili Ayhan Barut
Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı
Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu
Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent
İstanbul Milletvekili Ali Gökçek
Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
Öte yandan CHP TBMM Grubu'nda ön seçim için hazırlanan, cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formu dikkati çekmişti.
Formda, isim yazılacak kısmın "......... ......... 'nun" olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tepkilere yol açtı.
Boşluk bırakılan yere partililer birçok ismi denedi.
Ancak sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin uyduğu görüldü.
Basit bir örnekle açıklanacak olursa;
Mansur Yavaş'nun - Olmuyor,
Vahap Seçer'nun - Olmuyor,
Tanju Özcan'nun - Olmuyor,
Ekrem İmamoğlu'nun - Oluyor.
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