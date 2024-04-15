CHP'de MYK toplanacak: Yerel seçimler ele alınacak Cumhuriyet Halk Partisinde Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Toplantıda yerel seçim sonuçlarının ele alınması bekleniyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor.

CHP Genel merkezinde gerçekleştirilerek toplantıların ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak.

Güncel konular değerlendirilecek

Saat 13.00'te önce Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek Özgür Özel, A takımı ile iç ve dış siyasetin güncel konularının kapsamlı bir değerlendirmesini yapacak.

Özel Fransa'ya gidecek

Özel'in çarşamba günü Fransa'da katılacağı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumu da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.