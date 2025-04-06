CHP'de olağanüstü kurultay günü

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CHP, parti içindeki tartışmaların ve yargı süreçlerinin gölgesinde kritik bir virajda…

Şaibe iddiaları, İstanbul örgütüne yönelik soruşturmalar ve kayyum söylentileriyle sarsılan parti, dengeyi yeniden kurmak ve yönetimini netleştirmek amacıyla 21. olağanüstü kurultayını topladı.

Genel Başkan Özgür Özel’in kararıyla Ankara’da toplanan kurultay, hem parti içi güç dengelerini hem de CHP’nin geleceğini şekillendirecek.

KURULTAY TOPLANDI

Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Kurultayda divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapacak. Delegeler genel başkanlıkla birlikte, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için oy kullanacak.

UYSAL'IN İMZA DURUMU BELLİ OLACAK

Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel’in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesinin yarışacağı belirtiliyor. Genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da adaylık için yeterli imzaya ulaşıp ulaşmadığı kurultay sırasında belli olacak.

Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimlerde CHP lideri Özel’in PM’de yer almasını istediği isimleri bir anahtar listeyle delegelere önermesi, mevcut yönetimini eleştiren isimlerin de, bir önceki kurultayda "Denge ve Denetleme Listesi" çıkartan İstanbul Milletvekili Salıcı’nın anahtar listesinde toplanması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KATILMASI BEKLENİYOR

CHP’nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın da kurultaya katılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, bir önceki kurultaya yönelik şaibe imalarında bulunmuştu.

Kurultay öncesi genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretlerini veren Kılıçdaroğlu, son açıklamasında aday olmayacağını açıkladı.

3 ADAY YARIŞACAK

Genel başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama adaylığını duyururken, “Önümüze olmazları koyanlara, olmayacak işlere girişenlere, normalleşip yumuşayanlara, CHP belediyelerinin kapılarını kayyumlara açanlara, muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, incinen ama incitmeyenler olarak cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var." dedi.

CHP'YE KAYYUM ATANMA İDDİALARINI ENGELLEMEK İÇİN KURULTAY

Parti meclisi ve disiplin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi bekleniyor. Gözler 4-5 Kasım'da yapılan kurultayda seçilen parti yönetiminde değişiklik olup olmayacağında.

İstanbul Milletvekili Salıcı alternatif bir liste hazırlayacaklarını açıkladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi. Olağanüstü Kurultay 38’inci Olağan Kurultay’a dair "şaibe" iddiaları ve başlatılan soruşturmanın ardından, CHP’ye kayyum atanma ihtimalini engellemek için yapılacak.