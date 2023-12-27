CHP'de ön seçim gerginliği! Genel merkez önünde eylem düzenlendi Oy potansiyelinin yüksek olduğu illerdeki belediye başkanlıklarında ön seçim yapılmaması kararı partililer tarafından tepki çekti. Genel merkezin önünde bir araya gelen CHP üyeleri, "Atanmış aday istemiyoruz" sloganı attı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçime gidiyor.

2024 mart ayında yapılacak olan seçimler için siyaset arenasında hareketlilik başladı.

Bir yanda aday krizi yaşanırken bir yandan da partilerin kendi içinde anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Ön seçim krizi devam ediyor

CHP'de ise ittifak arayışı devam ederken ön seçim krizinin de önüne geçilemiyor.

Bu kapsamda partililer bugün CHP genel merkezinin önünde bir araya gelerek eylem düzenledi.

Partililer, 'atanmış aday istemiyoruz' sloganları ile seslerini yükseltti.

Ön seçim yapılmayacak

Bilindiği üzere parti lideri Özgür Özel, CHP Kurultay konuşmasında ön seçim sözü vermişti.

CHP yerel seçimlere girecek adaylarla ilgili kriterlerini belirlemiş ve 81 il başkanlığına genelge göndermişti.

Buna göre bazı şehirlerin belediye başkanlıklarında ise ön seçim yapılmayacağı kararı alındı.

Seçmenin yüksek olduğu iller

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

CHP seçmeninin fazla olduğu bu şehirlerde ön seçimsiz belirlenecek adaylara ayrımcılık yapılması partililer tarafından tepki gördü.