CHP'de ön seçim şartları belirlendi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son grup toplantısında, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihini 23 Mart olarak açıklamıştı.

Gözler cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilirken, Yavaş ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.

Yaşananlar sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP ön seçim şartları ve takvimi bugün belirlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi yaptığı açıklamada ön seçim için 17-21 Şubat'ta başvurular alınacağını duyurdu.

Buna göre CHP'de ön seçime cumhurbaşkanı aday adayı olmak için 20 vekilin imzası istenecek.

Yine ön seçimde bir vekil, birden fazla adaya oy verebilecek.

Gizli oy, açık sayım yapılacak. CHP'ye üye herkes oy kullanabilecek.

Oylar, resmi kimlik belgeleriyle gizli kullanılacak, sayım ve döküm açık olarak yapılacak. Sandık sonuç tutanakları ağzı bağlı, kelepçe ile kilitlenen oy torbaları ile ilçe başkanlarına gönderilecek.

Birleştirme tutanakları il kurullarına, oradan da genel merkeze aktarılarak sonuçların derhal açıklanması sağlanacak.

Ayrıntılar gelecek...