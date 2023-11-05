CHP'de Özgür Özel dönemi başladı Ekrem İmamoğlu'nun başını çeken değişimcilerin adayı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer elde etmesiyle, CHP'de yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu..

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tarihi bir sonuçla nihayete erdi..

Değişimcilerin adayı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren yarışta seçim 2. tura kaldı.

Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu

Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle ikinci tura kalan seçimde 812 oy alan Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Böylece CHP'de yeni bir dönem başladı.

CHP'de başlayan bu yeni dönemin neler getireceği ise şimdiden tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgi ile ayrılan Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası sebebiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'de yeni genel başkan adayı olarak ön plana çıktı.

Ardından İmamoğlu'nun öncülüğünde toplanan değişimciler grubu, partide yeni bir soluk meydana getirdi.

Değişimciler kazandı: CHP'nin geleceği merak ediliyor

İmamoğlu'nun başını çeken değişimciler grubunun gizli toplantısının ifşa olmasıyla birlikte, partide Kılıçdaroğlu'nun artık koltuğu bırakmasına yönelik net bir tavrın olduğu aşikar hale geldi.

“Oğlum” dediği İmamoğlu’nun her defasında rest çektiği Kılıçdaroğlu, istifa etmemek için elinden geleni yaparken, alevi delegelerle kongre kazanmayı da alışkanlık haline getirmişti.

İmamoğlu'nun önderliğindeki değişimcilerin adayı Özgür Özel'in yeni genel başkan seçilmesiyle birlikte, ilerleyen dönemlerde CHP'de nasıl bir 'değişim' olacağını ise zaman gösterecek.

