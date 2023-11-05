CHP'de Özgür Özel dönemi: Ünlü dünyası sessiz kaldı CHP'deki kurultayda kazanan isim olan Özgür Özel, ünlü dünyasında heyecan oluşturamadı. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tüm seçimlerde A Takımı'nda yer alan Özgür Özel'in ekibine yeni yüzlerin olmaması bunda etkili oldu.

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Deniz Baykal'ın ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 14 yıldır oturduğu genel başkanlık koltuğuna veda etti.

38. Olağan Kurultay'da delegelerin tercihi büyük bir farkla Özgür Özel oldu.

CHP'den yıllar sonra yaşanan değişimin kamuoyunda pek etki göstermemesinin önemli nedenleri var.

Muhalif ünlüler sessiz

Bunlardan biri Özgür Özel'in beraberindeki çalışma arkadaşları.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en yakınına yıllardır milletvekili olan isimleri aldı.

Yeni yüzlere fazla yer vermeyen Özgür Özel, herhangi bir değişimin olmadığını gösterdi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir öfkeyle paylaşım üzerine paylaşım yapan magazin dünyasının ünlü isimleri, Özgür Özel'in kurultayda kazanan taraf olmasına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

En siyasi isimler bile sessiz kalmayı tercih etti.

Yenilgilerde hep yanındaydı

Özgür Özel'in heyecana neden olmamasının sebeplerinden biri ise geçmişi.

Koltukta olduğu dönemde katıldığı tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Özgür Özel, seçim yenilgilerinde pay sahibi olan isimlerden biriydi.