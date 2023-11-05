CHP'de Özgür Özel üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi var Özgür Özel'in genel başkan olmasında büyük pay sahibi olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ince bir mesaj verdi. Bundan sonraki süreçte ikili arasında neler olacağı merak konusu..

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Hiç kimse tarafından tanınmazken Kemal Kılıçdaroğlu'nun girişimiyle İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, elini güçlendirdikten sonra ilk olarak Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı.

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, kurultay sürecinde Özgür Özel'i açıktan destekledi.

Kurultay sürecinde delegelerle sık sık görüşen Ekrem İmamoğlu'nun, İBB bütçesinden delegelere ihale sözleri verdiği de iddia edildi.

Elindeki mega bütçeyi kullanan İmamoğlu, kurultayda istediğini aldı ve Özgür Özel genel başkan olarak seçildi.

Kurultayda Divan Başkanı olarak Özgür Özel'in kazandığını ilan eden isim olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda da ince bir mesaj verdi.

Paylaşılan fotoğrafta; Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun elini havaya kaldırdığı görülüyor.

Ancak Özgür Özel neredeyse karede hiç yok.

İmamoğlu'nun "kazanan benim" demek istediği fotoğraf, CHP'nin geleceği konusunda endişeleri de beraberinde getirdi.

Özgür Özel, elinde büyük bir bütçe olan Ekrem İmamoğlu ile birlikte nasıl bir yol haritası çizecek?

İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanabilecek bir krizde parti teşkilatı kimin yanında yer alacak?

Oluşan bu karışık tablo, CHP'lilerin gelecekle ilgili endişelenmesine neden oluyor.