CHP'de Özgür Özel'in A Takımı belli oldu CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'mu seçimi yapılırken, genel başkan yardımcıları belli oldu. Selin Sayek Böke seçimlerin ardından alındığı genel sekreterlik görevine tekrar getirildi.

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi.

Hafta sonu düzenlenen kurultayda partinin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, koltuğu resmen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı.

İlk PM toplantısı yapıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.

Özel'in A Takımı belli oldu

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.

Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.

İşte CHP'nin A Takımı:

- Genel Sekreter Selin Sayek Böke

- Parti Sözcüsü Deniz Yücel

- Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

- Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

- Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm

- Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

- Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

- Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

- İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

- Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

- Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay

- Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

- Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

- Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

- Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

- Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

- Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

- Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem

- Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu

Selin Sayek Böke tekrar Genel Sekreter

3 yıl boyunca CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Selin Sayek Böke seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alınmıştı.

Sayek Böke, Özgür Özel'in seçimleri kazanmasının ardından 5 ay sonra tekrar aynı göreve getirildi.

PYD'ye terör örgütü diyememişti

CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Böke'nin PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

Gölge Kabine sistemi uygulanacak

Parti Meclisi toplantısında bir gölge kabinenin belirlendiği kulislere yansıdı.

Sisteme göre her bakanlıktan bir kişi sorumlu olacak ve ilgili bakanlıkları denetleyecek. Gölge Kabine İngiltere'de uygulanan bir sistem.

Gölge Kabine Koordinatörlüğü'ne de Selin Sayek Böke getirildi.

Yerel seçimler masaya yatırıldı

Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapıldı.

PM'nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer alıyor.

İhraç edilen isimler de görüşülecek

CHP'de yeni YDK görevlendirmelerinin yapıldığı toplantı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi partiden ihraç edilen veya ayrılan isimlerin geri dönüşü için de önem taşıyor.