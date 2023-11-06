CHP'de Parti Meclisi seçimi sonuçlandı: 9 isim listeyi deldi CHP'de PM ve YDK üyelerinin seçilmesinin ardından sonuçlar belli oldu. Buna göre 9 isim, Özgür Özel'in sunduğu anahtar listeyi delerek Parti Meclisi'ne girdi.

ensonhaber.com

CHP'de genel başkanlık yarışını Özgür Özel'in kazanmasının ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine çevrildi.

PM ve YDK seçimlerinde, Özel'in hazırladığı anahtar liste ile Oğuz Kaan Salıcı liderliğinde bir grubun hazırladığı liste yarıştı.

Seçimde 1366 delegeden 1277 delege oy kullandı.

Kullanılan oyların 1092’si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı.

Özel'in listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler yer aldı.

Özel'in listesini deldiler

İlk sonuçlara göre İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat en çok oyu alan isimler oldu.

Ayrıca Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listeden bazı isimlerin ise Özgür Özel'in listesini delip delmeyeceği merak ediliyordu.

Salıcı'nın listesinde olan bazı isimlerin açıklananlar arasında olduğu görüldü.

Buna göre Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan ve Saliha Barut, Özgür Özel’in hazırladığı anahtar listeyi deldi.

Biri iki listede de varken diğeri yoktu

CHP Parti Meclisi'ne seçilen Deniz Yavuzyılmaz, Özel'in ve Salıcı'nın listesinde yer almamasına rağmen seçildi.

Ecevit Keleş ise iki ismin de listesinde yer alarak Parti Meclisine seçildi.

Parti Meclisi seçiminde kadın ve gençlik kotası da uygulandı.

Oğuz Kaan Salıcı 363 oy alarak, kadın kotasından dolayı PM listesine giremedi.