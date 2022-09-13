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    CHP'de 'partili Cumhurbaşkanı' formülü masada

    CHP'de 'partili Cumhurbaşkanı' formülü masada

    CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ve seçilmesi halinde 'partili Cumhurbaşkanı' olarak devam etmesi tartışılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:11
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    2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, muhalefetten yükselen adaylık seslerinde en çok Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın adı geçiyor.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP kurmayları tarafından sürekli dillendiriliyor.

    Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda CHP'de nasıl bir yol izleneceği görüşülmeye başlandı.

    'Kılıçdaroğlu aday olursa parti liderliğini bırakmasın' arayışı

    Bu kapsamda gazeteci İsmail Saymaz, CHP milletvekillerinin bazılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda parti liderliğini bırakmaması yönünde bir arayış olduğunu yazdı.

    Saymaz’a konuşan CHP milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçimi kazanması halinde parlamenter sisteme geçene kadar partili cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.

    'Kongrede çıkacak kavgalar hem Kılıçdaroğlu'nu hem de partiyi yıpratabilir'

    Yazının devamında Meral Akşener'in başbakanlığa adaylığını açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın CHP'li olması gerektiğini, ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise seçildikten sonra 'inme garantisi' olmadığını öne sürdü.

    Kongre kavgalarının Hem Kılıçdaroğlu’nu hem de partiyi yıpratacağını öne süren vekil, partili cumhurbaşkanlığının en çok iki yıl süreceğini, iki yıl sonra AK Parti’nin parlamenter sisteme dönmeyi destekleyeceğini savundu.

    CHP de partili Cumhurbaşkanı formülü masada #1


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