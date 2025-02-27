CHP'de 'sahte diploma' iddialarıyla birlikte ön seçim hazırlıkları sürüyor

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CHP'de gündem ön seçim...

Partide cumhurbaşkanlığı adaylığına dair süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirlemek için ön seçim yapacaklarını açıklamıştı.

MANSUR YAVAŞ SEÇİME KATILMIYOR

Bu kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını duyurdu.

Gözler, cumhurbaşkanlığına sıcak bakan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

'SAHTE DİPLOMA' İDDİALARI ALTINDA SEÇİME KATILIYOR

Ancak Ekrem İmamoğlu, kendisi için kritik önemde olan ön seçime 'sahte diploma' şaibesi altında katılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Girne Amerikan Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz şekilde geçiş yaptığı ve diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık talebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun usul, tanınırlılık, kontenjan ve başvuru tarihi bakımından birçok yönde hukuki şartlara uyulmadan yatay geçiş yapıldığı bilgileri yer aldı.

İMAMOĞLU PARTİLİLERE HİTAP EDİYOR

Süreç devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplantı öncesinde CHP Genel Merkezi'ndeki kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından CHP'nin "Gel, Seç, Tarihe Geç" adlı ön seçim toplantısı başladı.

TEK ADAY İMAMOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 23 Mart tarihinde yapılacağını açıkladığı ön seçim için 16 milletvekilinin imza verdiği İmamoğlu tek aday olarak yer alırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçime dahil olmayacağını açıklamıştı.

Eski CHP’li vekil Dursun Çiçek ise, adaylık için yeterli imzayı bulamadı.

PUSULALAR BASILMAYA BAŞLANDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlandı.

Pusulada, seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

2 MİLYON PUSULA BASILACAK

Türkiye genelinde 4 bine yakın sandığın kurulacağı seçim için yedekler dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 2 milyon oy pusulası basılacağı belirtildi.

Önseçimde, en geç 28 Şubat'a kadar üye başvurusu yapan kişiler oy kullanabilecek. 3 Mart'ta ise oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanacak. 1

4 Mart tarihinde oy pusulaları, il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. 16 Mart'ta ise seçmen listeleri askıya çıkacak. Ön seçimde, mühürlü zarf ve pusulalar kullanılacak.

BİR SANDIKTA OY KULLANACAK ÜYE SAYISI 600

Oy kullanma sürecinde, Genel Sekreterlik mührünü taşıyan oy pusulaları ve oy zarfları ile seçim için gerekli diğer araç ve gereçlerin CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanarak ilçelere gönderileceği bilinirken bir sandıkta oy kullanacak üye sayısının 600 olduğu belirlendi.

Sandık sayısı ve oy verme yerleri CHP İlçe Başkanlıkları tarafından belirlenerek Genel Merkeze bildirilecek ardından merkez kurul tarafından bu bilgiler ilan edilecek.

Sandık kurulları ise, bir başkan ve bir üyesi ilçe başkanları, kalan bir üyesi ise aday adaylarının bildirdiği isimler arasından ad çekme yöntemiyle tespit edilecek üç kişiden oluşacak.

Oylar, resmi kimlik belgeleri ile gizli kullanılacak, sayım ve döküm açık olarak yapılacak, sandık sonuç tutanakları ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ilçe başkanlıklarına gönderilecek.

SEÇİM TAKVİMİ

28 Şubat Cuma: Ön seçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü,

3 Mart Pazartesi: Oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması

13 Mart Perşembe: Basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi,

14 Mart Cuma: Basımı tamamlanan oy pusulalarının ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanması,

16 Mart Pazar: Seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarımızca askıya çıkarılması ve merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı,

18 Mart Salı: Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi,

20 Mart Perşembe: Sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemlerinin yapılması ve sandık kurulu oluşumlarının tamamlanması.

21 Mart Cuma: Seçmen listelerine itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması.

23 Mart Pazar: Türkiye’de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü olarak planlanmıştır. Oy verme gününden sonraki 4 gün ise ilçe, il ve merkez kurula itirazlar düzenlenmiş ve 27 Mart Perşembe günü ise tüm itirazların karara bağlanmasının son günü olarak ilan edilmiştir.