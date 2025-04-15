CHP'de şaibeli kurultay: İmamoğlu ile birlikte 86 şüphelinin ifadesine geçildi

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CHP'nin şaibeli olarak değerlendiren 38. Olağan Kurultayı'na dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

İptali için açılan dava sürerken, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADESİNE GEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

MASAK RAPORLARI, TAPU KAYITLARI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı.

Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

NE OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere olaylı kurultayda delegelerin, bin 500 dolar karşılığında Özgür Özel'e oy verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların sahibi ise dönemin CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ile CHP Kadıköy üyesi Tolgahan Erdoğan idi..

İddialara göre Ekrem İmamoğlu'nun kurultaydan sonra CHP genel merkezinde kasanın başına geçirdiği Özgür Karabat, kurultay günü taşıdığı çantalarla insanlara para dağıttı.

Delegelerden biri bin 500 dolar alırken, kendisini kayda aldırdı. Ardından görüntüler karşılığında 10 bin dolar daha istedi.