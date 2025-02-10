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CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu.

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU ARDINDAN HAMZEÇEBİ'DEN ŞAİBELİ KURULTAY SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li Akif Hamzaçebi'den de konuyla ilgili bir paylaşım gelmişti.

Hamzaçebi, CHP kurultayıyla ilgili “şaibeli kurultay” iddiasına Özgür Özel’in yanıt vermediğini öne sürerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam dört kez CHP kurultayına 'şaibeli' dedi. Son olarak 1 Şubat 2025’te Manisa’da, ‘Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal’i partiden tehcir ettiler’ dedi. Erdoğan, Özel’in memleketinde bu ithamı yaparken Genel Başkanımız buna suskun kaldı." demişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

KURULTAYI TAKİP EDEN O İSMİN ANLATTIKLARI HATIRLANDI

Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmayla birlikte akıllara o dönem kurultay süreci ve hemen sonrasında yaşananlar geldi.

O gece kurultayda bulunan isimlerden biri olan gazeteci Nuray Babacan, delegelere çeşitli vaatler karşılığında oylarının alındığını söylemişti.

"DELEGELERE EV VERİLDİ"

Babacan delegelere ev verildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Kurultay gecesine döndüğümüzde, kurultay gecesinde tuhaflıklar var. Önce eşit oy aldığı söyleniyor iki genel başkanın. 18 oy Kemal Bey'den geçersiz sayılıyor. Bu arada da 745 oydu galiba 700 küsür oy Kemal Bey'e delegelerden aday olması için toplanan bir oy var. 700 kişilerde 628'de kaldı diye hem gelen belediye başkanları hem il başkanları kendi delegelerini kontrol ediyorlar. Acaba kim verdi, vermedi diye.

"TELEFON VERİLMİŞ, EV VERİLMİŞ"

Kemal Bey'in odasında bunu hesabı yapılıyor. Tam bu aşamada odaya giren herkes diyor ki; benim delegeme telefon verilmiş. İçinde soğuk cüzdan var. İş adamları da bunları söylüyor. Bir diğeri geliyor diyor ki; benim delegeme ev verilmiş. Hasan Şenyurt 70 delegeye ev verildiğini söylüyor.

"KEMAL BEY İÇERİDEN HANÇERLENMİŞ"

İşe alınan delegelerin çocukları, yakınları, eşleri var. Açılan soruşturmada bunların listesi de var. Kemal Bey biliyorsunuz kurultaya geldiğinde "seçimi kaybettiğinde sırtımda hançerle seçimi gittim" dedi. Bunu Meral Hanım cevapladı, üzerine alındı ama bugün görüyoruz ki Kemal Bey'in söylemi içeriyeymiş. İçeriden yapılan hançerlermiş.