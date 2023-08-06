CHP'de Sezgin Tanrıkulu değişimden yana tavır aldı Katıldığı programda CHP'nin seçimlerden sonraki gidişatını değerlendiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor" ifadelerini kullandı.

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Kritik seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışamaları her geçen gün tüm şiddetini artırarak devam ediyor.

Gizli zoom toplantısının da basına sızdırılması mevcut gerilimi had safhaya çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu en güvendiği isimlerden gelen değişim çağrılarına kulaklarını tıkadı.

Koltuğunu bırakmıyor

Kılıçdaroğlu katıldığı her programda koltuğunu koruyacağının sinyalini veriyor.

Parti içerisinde yalnız kalan Kılıçdaroğlu'na bir darbe de parti içerisinde çokça destek verdiği isimlerden birisinden geldi.

Sezgin Tanrıkulu'ndan Kılıçdaroğlu'na darbe

O isim CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

HDP ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Tanrıkulu'ya CHP Lideri parti içerisinde en büyük desteği veren isim olmuştu.

"PKK ile mücadele etti"

Hatta Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu için "PKK ile mücadele etti." ifadelerini kullanmıştı.

Değişimden yana tavır aldı

Kılıçdaroğlu'nun tüm desteğine karşılık Sezgin Tanrıkulu değişimden yana tavır aldı.

CHP'li Tanrıkulu, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP'deki kurultay sürecini değerlendirdi.

Değişim çağrısı yaptı

Tanrıkulu alınan seçim hezimetinin ardından değişim ve yenilenme çağrısı yaptı.

"Yol haritası 'değişim ve yenilenmeden' geçiyor"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: