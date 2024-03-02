CHP'de son kriz Kırklareli'nde çıktı: Aday gösterilmeyen isim tek tek anlattı Kırklareli'de CHP'nin ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, bağımsız aday olarak seçime girme kararı aldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Türker, İBB'den rüşvet teklifi aldığını ve Özgür Özel'in 'adaylıktan çekil' baskısıyla karşılaştığını söyledi.

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31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de iç karışıklık bitmiyor.

Belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde istifaların ve anlaşmazlıkların bitmek bilmediği CHP'de, şimdi de Kırklareli'nde kriz çıktı.

Kırklareli'de CHP'nin ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı.

Ön seçimde kendisini destekleyenlerin işleriyle, çocuklarıyla tehdit edildiğini belirten Türker, Özgür Özel'in adaylıktan çekilmesi için üç kez aradığını belirtti.

Türker ayrıca, İmamoğlu'nun ise İBB'de daire başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif ettiğini söyledi.

"Yapılan bütün anketlerde birinci çıktım"

Zehir zemberek ifadeler kullanan Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." şeklinde konuştu.

"Belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesi kardeşimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildiler"

Halktan gelen yoğun talep sonrası bağımsız aday olarak yola çıktığını belirten Türker, "Ön seçimde de, bütün Kırklareli halkı bilir. Belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesi kardeşimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildiler. Ve böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım." dedi.

Özgür Özel 3 kere aradı: Adaylıktan çekilmemi istedi

Bağımsız aday olduğunu ilan ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini 3 kez arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini söyleyen Türker, "Ben de hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi ve benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu reddetti

Türker, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün arayarak "Ekrem başkanım bir akşam yemeğinde sizinle görüşmek istiyor" dediğini aktardı, "Ben bunu da kabul etmedim. Ben bir yola çıktım. Değerli ekip arkadaşlarımı ve Kırklareli halkını yarı yolda bırakmayacağımı ifade ettim." dedi.

'İBB'de daire başkanlığı, iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildi'

Kendisine İBB'de bir daire başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini de söyleyen Serdar Türker, "Özgür Özel, bunun yanı sıra önümüzdeki yerel seçimde de istediğim yerden belediye başkan adayı yapma ya da milletvekili yapma sözü verdi. Ancak ben hiçbir zaman verdiğim sözlerden geri dönmedim. Hem banka müdürü olduğum dönemde hem 10 yıldır Kaynarca Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde geri adım atmadım. Halkın iradesine karşılık siyaset yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"Neden geri çekileyim?"

Serdar Türker son olarak ise, "Son bir aydır da malum belediye başkanı (Mehmet Kesimoğlu) ve ekibi tarafından kirli bir propaganda yürüterek adaylıktan çekileceğimi ve onlara katılacağımı söylüyor. Neden geri çekileyim? Ben rekorlarla belediye başkanlığı kazanmış ve kendileri gibi mazeretlerin ardına sığınarak hiçbir proje üretmeyen belediye başkanı değilim ki…" dedi.