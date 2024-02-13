Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru ilerliyor.
Seçim takvimi işlerken partilerin aday belirleme sürecinde de sona yaklaşıldı.
AK Parti ve MHP adaylarını peş peşe açıklanırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular durulmuyor.
İstanbul için ittifak arayışını sürdüren CHP dün, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlediği adayları PM'de oyladı.
İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde belediye başkan adaylarını daha önce belirleyen CHP, PM'de 11 ilçenin adayını daha netleştirdi.
Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmezken, gece bir hayli hareketliydi.
CHP binasında protesto
CHP’de İstanbul adaylarının belirlendiği sıralarda CHP İstanbul İl Binası’na giren bir grup CHP’li, açıklanan adayları protesto etti.
Seslerin yükseldiği dakikalarda adayları özellikle Avcılar adayını protesto edenler şu ifadeleri kullandı;
"Adaylık başvurusu yapmamış kişiyi belediye başkanı yapıyorsunuz."
"Oy vermeyeceğiz. Size oy yok."
"Avcılar'ın adayı buradan çekil."
"Turan Hançerli kırmızı çizgimizdir."
"En büyük Başkan Turan Hançerli."
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