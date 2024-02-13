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CHP'de sular durulmuyor! Açıklanan adaylara protesto: "Adaylık başvuru bile yapmamış"

CHP'de sular durulmuyor! Açıklanan adaylara protesto: "Adaylık başvuru bile yapmamış" CHP'de PM toplantısında oylanan isimlerle birlikte İstanbul'da ilçe adayları belirlenirken, bir grup ise CHP İl Binası'na girerek adayları protesto etti.