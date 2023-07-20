CHP'de Tanju Özcan kararı 26 Temmuz'a ertelendi CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi.

DHA CHP'de seçimler sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. CHP'de CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile beraber toplam 9 dosya için toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen YDK, yaklaşık 5 saat sürdü. Savunma vermeye gelmedi Disipline sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Özcan, sağlık sorunu nedeni ile YDK'ya savunma vermeye gelmedi. Özcan'ın, sağlık sorununa ilişkin genel merkeze rapor gönderdiği öğrenildi. 26 Temmuz'a ertelendi YDK, Tanju Özcan ile ilgili kararı, Özcan'ın savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın, 26 Temmuz'daki toplantıya katılmaması ve savunma vermemesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.