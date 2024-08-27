CHP'de tüzük komisyonu toplantısı: Genel başkanlarla görüştü CHP'de kurultaya sayılı günler kala tüzük komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. CHP kaynakları, ön seçim ve dönem kuralı oluşturulurken tedbir alınmazsa tüzükte 'kural açığı' oluşabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Merkezi

CHP'de tüzük komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştiriyor...

Toplantının ardından tüzüğün çerçevesinin ortaya çıkması bekleniyor.

Gündemdeki en önemli başlıklar ön seçim ve dönem sınırlaması.

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, aday belirleme noktasında 'bir kişi merkez yoklaması yoluyla en fazla 3 dönem milletvekili olmalı' fikri öne çıkıyor.

CHP'DE DÖNEM KURALI ÇIKMAZI

Merkez yoklamasıyla 3 dönem milletvekilliği yapmış ve dönem sınırını doldurmuş kişinin, ön seçim yoluyla tekrar aday olabileceği ifade ediliyor.

Ön seçimden çıkan kişilere dönem kısıtlaması getirilmesine sıcak bakılmıyor. Ancak parti içinde bazı yöneticiler, bu görüşe tepkili.

Ek tedbir alınmadığı taktirde, bazı isimlerin sürekli aday olmasının önünün açılabileceği ve 'tüzükte dönem kuralı açığı' oluşabileceği belirtiliyor.

CHP kaynakları, ihtisas sahibi ya da 'olmazsa olmaz' bazı kişiler için dönem kuralında istisnalar yapılabileceğini de vurguluyor. Adayların, seçim bölgesi değiştirilerek tekrar milletvekili adayı gösterilmesi de adaletsizlik olarak görülüyor.

DÖNEM KURALINDA İSTİSNA OLACAK MI?

Buna karşılık, CHP'de birkaç dönemdir milletvekilliği yapan bazı isimlerin 'dönem kuralının' gündeme alınmaması için kulis faaliyeti yürüttüğü öne sürülüyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Tüzük Kurultayı'na ilişkin görüştü.

Özel'in bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de gelecek hafta bir araya gelmesi planlanıyor.