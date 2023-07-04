CHP'de uzun yıllardır milletvekilliği yapan isimler 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan iki turlu seçimi kaybeden CHP, ittifaklarına milletvekili kaptırdı. Kendi vekil sayısını düşüren partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “istifa” çağrıları daha da yüksek sesle dile getiriliyor. Ayrıca uzun yıllardır milletvekilliği yapan isimler de artık göze batıyor.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çıktığı her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmaya niyeti yok… Gözünü bu kez 2024’te yapılacak yerel seçimlere diken Kılıçdaroğlu, yine hayal satmaya başladı. “Bu kez kazanacağız” diyerek yola çıkan Kılıçdaroğlu, parti tabanındaki değişim beklentilerine de bu şekilde reddediyor. Sadece istifası beklenen Kılıçdaroğlu değil… CHP'yi bırakmayan vekiller CHP’de yıllardır milletvekilliği yapan isimler de artık rahatsızlık veriyor. Son seçimde ittifak kurulan partilerin vekil sayısını artıran, buna karşılık olarak da Meclis’teki sandalye sayısını düşüren ana muhalefet partisinde 26 isim uzun zamandır, milletvekilliği yapıyor. Bunlardan ikisi 7 dönemdir, üçü 6 dönemdir, 7’si 5 dönemdir ve 14’ü de 4 dönemdir partiden ayrılmıyor. Vekil listesi İşte o vekiller: - Erdoğan Toprak (İstanbul-7 dönemdir milletvekili) - Engin Altay (İstanbul- 7 dönemdir milletvekili) - Faik Öztrak (Tekirdağ- 6 dönemdir milletvekili) - İlhan Kesici (İstanbul- 6 dönemdir milletvekili) - Yaşar Tüzün (Bilecik - 6 dönemdir milletvekili) - Veli Ağbaba (Malatya- 5 dönemdir milletvekili) - Özgür Özel (Manisa- 5 dönemdir milletvekili) - Tekin Bingöl (Ankara- 5 dönemdir milletvekili) - Uğur Bayraktutan (Artvin- 5 dönemdir milletvekili) - Mahmut Tanal (Şanlıurfa- 5 dönemdir milletvekili) - Bülent Tezcan (Aydın- 5 dönemdir milletvekili) - Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır- 5 dönemdir milletvekili) - Murat Emir (Ankara- 4 dönemdir milletvekili) - Tuncay Özkan (İzmir- 4 dönemdir milletvekili) - Barış Karadeniz (Sinop- 4 dönemdir milletvekili) - Burcu Köksal (Afyonkarahisar- 4 dönemdir milletvekili) - Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul- 4 dönemdir milletvekili) - Hüseyin Yıldız (Aydın- 4 dönemdir milletvekili) - Enis Berberoğlu (İstanbul- 4 dönemdir milletvekili) - Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul- 4 dönemdir milletvekili) - Orhan Sarıbal (Bursa- 4 dönemdir milletvekili) - Seyit Torun (Ordu- 4 dönemdir milletvekili) - Zeynel Emre (İstanbul- 4 dönemdir milletvekili) - Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa- 4 dönemdir milletvekili) - Utku Çakırözer (Eskişehir- 4 dönemdir milletvekili) - Vecdi Gündoğdu (Kırklareli- 4 dönemdir milletvekili)