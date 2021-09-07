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CHP'de yaşanan taciz - tecavüz vakaları
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 17:26
- Güncelleme : 07.09.2021 - 17:36
CHP'de gündem yine parti içinde taciz-tecavüz vakaları...
CHP yönetiminin ısrarla örtbas etmeye çalıştığı vakaların yanı sıra yenileri de gün ışığına çıkıyor.
Son taciz olayı ise Erzurum'da meydana geldi.
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği iddiası üzerine dün görevden alındı.
18 İLDE 33 VAKA
CHP'de son olarak Erzurum'da yaşanan son taciz-tecavüz vakasıyla birlikte bu sayı, Türkiye'de 18 farklı ilde 33'e yükseldi.
CHP'de yaşanan 33 taciz-tecavüz sayısının illere dağılımı ise şöyle;
"İstanbul'da 8, Yalova'da 1, Bursa'da 2, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 1, İzmir'de 2, Aydın'da 2, Muğla'da 2, Antalya'da 5, Konya'da 1, Adana'da 1, Hatay'da 1, Sivas'ta 1, Kırıkkale'de 1, Giresun'da 1, Artvin'de 1, Bitlis'te 1, Erzurum'da 1"
İşte CHP'nin güncel taciz-tecavüz vaka haritası;