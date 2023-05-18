CHP'de yeni atanan Devrim Barış Çelik'in sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı CHP'de istifa eden Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yerine atanan Devrim Barış Çelik'ın sosyal medyada paylaştığı tweetler gündem oldu.

ensonhaber.com CHP'de 14 Mayıs yenilgisinin yankıları sürüyor... Seçim akşamı veri akışında yaşanan teknik problemleri nedeniyle tabanından büyük tepki alan CHP’de fatura Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesildi. Adıgüzel gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklama Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar vermemek için istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından CHP'de yeni atama gerçekleşti. Devrim Barış Çelik atandı CHP'de tartışmalı seçim süreci sonrasında görevden alınan Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik getirildi. 14 Mayıs seçimlerinde CHP'den İzmir 1. Bölge 8. sıra milletvekili adayı olan ve seçilemeyen Çelik, MYK'de bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu olacak. Gözden Kaçmasın CHP'de görevden alınan Onursal Adıgüzel'in yerine geçen isim belli oldu Haberin Detayları Sosyal medya sicili kabarık Atamanın ardından ise Devrim Barış Çelik'in sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Çelik'in geçmiş dönemlerde paylaştığı tweetler tekrar gündem oldu. 'Devlet terörü' dedi 2015 yılında yaptığı paylaşımda 'devlet terörü' kavramını kullanan Çelik, devleti Sivas Şavşat'ta katliam yapmakla suçladı. Ekrem Dumanlı'nın sözlerini paylaştı Bir başka paylaşımında ise Çelik, eli kanlı FETÖ terör örgütünün medya ayaklarından birisi olan Ekrem Dumanlı'nın "Cemaat değil, camiayız" açıklamalarını hesabından paylaştığı görüldü.