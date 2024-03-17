CHP'de yeni skandal! Bursa adayı Mustafa Bozbey çalışmalarında belediye personeli kullanıyor CHP Bursa adayı Mustafa Bozbey'in seçim ekibinde Nilüfer Belediyesi’nin kadrolu çalışanları olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Mayıs seçimlerinden bu yana skandaldan skandala sürüklenen CHP'de sular durulmuyor...

Bu kez konu yerel seçim çalışmaları..

Skandal ise yerel seçim çalışmalarında belediye personelinin kullanılması.

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, saha çalışmalarının bir bölümünün finansmanını Nilüfer Belediyesi’nden sağladığı ortaya çıktı.

Belediyenin kadrolu personelleri, maaşlarını Nilüfer Belediyesi’nden almalarına rağmen Bozbey’in saha çalışmalarını ile yürüttükleri anlaşıldı.

Nilüfer Belediyesi çalışanları Bozbey'e çalışıyor

Nilüfer Belediyesi’nin Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Sedat Akar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri Mustafa Gazioğlu ve Barış Yankı İçöz’ün Bozbey’in seçim çalışmalarında aktif rol üstlendikleri ve aylardır belediyedeki işlerine gitmedikleri öğrenildi.

2019'da Keles Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiş

Bursa basınında uzun yıllar kameraman olarak çalışan ve Mustafa Bozbey’in başkan olduğu dönemde Nilüfer Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Sedat Akar, 2019 seçimlerinde Keles Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmişti.

Akar’ın hem Nilüfer Belediyesi hem de Keles Belediyesi meclis üyesi olması ve 5 yıl boyunca her iki görevi aynı anda yürütmesi de akıllarda birçok yönden soru işaretleri oluşturdu.

Bu arada Akar’ın Mustafa Bozbey’e yakınlığı nedeniyle de mevcut belediye başkanı Turgay Erdem tarafından belediyedeki etkin görevlerden uzaklaştırıldığı da edinilen bilgiler arasında.

Hem belediye personeli hem de il yönetici

Diğer taraftan Nilüfer Belediyesi çalışanı olmasına karşın Mustafa Bozbey’in seçim çalışmalarında aktif rol alan Barış Yankı İçöz’ün aynı zamanda CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı olduğu anlaşıldı.

Geçen Eylül ayında yapılan kongreyle CHP İl Başkanı seçilen Nihat Yeşiltaş’ın yönetiminde yer alan ve görev dağılımında da il başkan yardımcısı olan Barış Yankı İçöz’ün Nilüfer Belediyesi’ndeki görevine de resmen devam ettiği öğrenildi.