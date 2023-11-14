CHP'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı: Çalışmalar incelenecek Yeni genel başkan ve parti yönetimini seçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim çalışmaları hız kazandı. Özgür Özel, parti yönetimi ve teşkilatlarıyla toplantılarını artıracak, kalan zamanlarını sahada geçirecek.

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'A Takımı'nı belirlemesinin ardından partisinin yerel seçim çalışmalarına ivme kazandırdı.

Özel, bu kapsamda çarşamba günü 81 il başkanıyla genel merkezde bir araya gelecek.

Belediye başkanlarının çalışmaları incelenecek

Toplantıda, CHP'li belediye başkanlarının icraatlarına ilişkin kapsamlı inceleme yapılacak.

Başkanların projeleri değerlendirilecek, seçim öncesi verilen vaatlerin gerçekleştirilme oranlarına bakılacak.

Toplantıda, adayların ön seçim ile mi yoksa temayül yoklamasıyla mı belirleneceğine karar verilecek.

Danışmanlar dönemi sona erdi

Özgür Özel, yerel seçim hazırlık sürecini olabildiğince sahada geçirecek.

81 ili ziyaret etme planında ona Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile milletvekilleri de eşlik edecek.

CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu döneminde parti yönetiminde etkili olan başdanışmanlar, Özgür Özel'li yeni dönemde olmayacak.

MYK üyelerini 14'ten 24'e çıkaran Özel, parti yönetiminde genel başkan yardımcıları ile sıkı temasta olacak.

Yerelde ittifak belirsizliği

İyi Parti Genel Başkanı'nın CHP ile yerelde ittifaka kapıları kapatan açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korusa da CHP koridorlarında, Özgür Özel'in ilerleyen günlerde büyükşehirlerde ittifak için İyi Parti'nin kapısının çalabileceği öne sürülüyor.