CHP'de yerel seçim tarifesi belli oldu CHP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları için detayları duyurdu. Buna göre Büyükşehir belediye başkan adayları 50 bin lira, büyük ilçe adayları 30 bin lira, küçük ilçe adayları ise 20 bin lira başvuru ve partiye katkı ücreti verecek.

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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla partiler de çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için takvimini açıkladı.

Dün yapılan MKYK toplantısında alınan karara göre aday olmak isteyenlerin, bugünden itibaren 28 Kasım’a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Aday olmak isteyen il, ilçe belediye başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin ise 1 Aralık-5 Aralık tarihleri arasında görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.

Büyükşehir belediye başkanları 50 bin, büyük ilçe adayları da 30 bin lira verecek

Büyükşehir belediye başkan adayları 50 bin lira, büyük ilçe adayları 30 bin lira, küçük ilçe adayları ise 20 bin lira başvuru ve partiye katkı ücreti verecek.

Yine karara göre belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı olmak isteyenlerden en az 1.000 en fazla 50 bin lira da ‘özel ödenti’ ücreti alınacak.

İşte fiyat listesi şu şekilde: