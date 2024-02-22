Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye geleceğine bakarken CHP'deki iç karışıklık bir türlü bitmek bilmedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha kaybetmesinin ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki değişimciler, eski CHP yönetimine karşı bayrak açtı.
Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun desteğiyle CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Partiden istifa edenler Özel'e İmamoğlu üzerinden yüklendi
Ancak bu kez de yerel seçimlere girecek adayların belirlenmesinde kriz çıktı.
Partiden zehir zemberek açıklamalarla ayrılan isimler, adayların CHP Genel Merkezi yerine Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini söyledi.
CHP yönetimi ise bu iddialar karşısında herhangi bir açıklama yapmadı.
İmamoğlu'na göndermeyi yaptı: Bize Erdoğan’ın çakması lazım değil
Yaşananların ardından bugün Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Özgür Özel, "CHP'de çift başlılık mı var?" sorusunu yanıtladı.
CHP'de tarif edilen bir liderlik çizmeye gelmediğini söyleyen Özel, İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Bize Erdoğan’ın çakması lazım değil." diyen CHP Genel Başkanı, daha sonra kendisini tarif edecek bir tanımlama yaptı.
Yaptığı tanımla kendini tarif etti
Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
"Ben CHP’de herkesin tarif ettiği gibi bir liderlik çizmeye gelmedim. Ben sosyal demokrat biriyim. Eleştirilebilen, tartışan, fikir alan, fikir veren biriyim. Protokolde göstermelik davranışlara önem veren birisi değilim. 1 Nisan’dan sonraki süreçte CHP’nin nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadığını görecekler. Bize Erdoğan’ın çakması lazım değil. Bize Avrupa, dünya ölçeğinde sosyal demokrat, emekten yana tavır koyan, örgütlenmeden yana tavır koyan, yoksulluktan ve eşitlikten yana tavır koyan, gençlerin istediği özgürlük alanından yana tavır koyan, genç sosyal demokrat bir lidere ihtiyaç var, ben ona talibim. Ben gitgide trendi yukarıya çıkan bir partiye talibim. Parti beni seviyor, ben partililerime güveniyorum."
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