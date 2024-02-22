CHP'deki çift başlılık iddiası Özgür Özel'e soruldu Genel başkanlık sürecinin ardından bu kez de yerel seçimlerde aday belirleme krizinin yaşandığı CHP'de Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, 'CHP'de çift başlılık var mı?' sorusuna "Bize Erdoğan’ın çakması lazım değil" yanıtını verdi.

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ensonhaber.com

Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye geleceğine bakarken CHP'deki iç karışıklık bir türlü bitmek bilmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçim daha kaybetmesinin ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki değişimciler, eski CHP yönetimine karşı bayrak açtı.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun desteğiyle CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Partiden istifa edenler Özel'e İmamoğlu üzerinden yüklendi

Ancak bu kez de yerel seçimlere girecek adayların belirlenmesinde kriz çıktı.

Partiden zehir zemberek açıklamalarla ayrılan isimler, adayların CHP Genel Merkezi yerine Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini söyledi.

CHP yönetimi ise bu iddialar karşısında herhangi bir açıklama yapmadı.

İmamoğlu'na göndermeyi yaptı: Bize Erdoğan’ın çakması lazım değil

Yaşananların ardından bugün Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Özgür Özel, "CHP'de çift başlılık mı var?" sorusunu yanıtladı.

CHP'de tarif edilen bir liderlik çizmeye gelmediğini söyleyen Özel, İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bize Erdoğan’ın çakması lazım değil." diyen CHP Genel Başkanı, daha sonra kendisini tarif edecek bir tanımlama yaptı.

Yaptığı tanımla kendini tarif etti

Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle: