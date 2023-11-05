CHP'deki durumu özetleyen tweet

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi kapandı.
Genel başkanlık koltuğuna artık Özgür Özel oturacak.
İkinci tura gittiler
İkili arasındaki kurultay yarışı ilk turda bitmedi.
Özgür Özel, genel başkanlık yarışında 682 delegenin oyunu aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oyda kaldı.
Bu sonuç nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
İkinci turda Özgür Özel farkı artırarak kazanan taraf oldu.
Seçimin ikinci tura kalması, sosyal medyada espri konusu oldu.
"Sadece CHP'lilerin katıldığı bir seçimi bile CHP'liler ilk turda kazanamıyor" şeklindeki bir tweet, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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