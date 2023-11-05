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CHP'deki durumu özetleyen tweet

CHP'deki durumu özetleyen tweet Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki yarışın ikinci tura kalması üzerine yapılan "Sadece CHP'lilerin katıldığı bir seçimi bile CHP'liler ilk turda kazanamıyor" yorumu güldürdü.