CHP'deki tecavüz gerçeklerini anlatan isim Halk TV'den kovuldu

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını tek tek anlatan Barış Yarkadaş'ın, Halk TV'de ekrana gelen programı sonlandırıldı.

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olayları art arda kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan skandalların sırayla patlak vermesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu konulardaki gerçek tavrını da ortaya çıkardı.

GİZLENMEK İSTENEN GERÇEKLERİ ANLATTI

CHP yönetiminin tecavüz olaylarının üzerini kapatmaya çalıştığını deşifre eden isim ise, Barış Yarkadaş oldu. TV100 kanalına konuk olan Yardakaş, CHP Maltepe'de yaşanan ve üzeri kapatılmak istenen tecavüz olayını anlattı.

Barış Yarkadaş CHP’deki tecavüz olayını anlattı VİDEO

CHP, HALK TV'YE BASKI YAPTI

Barış Yarkadaş'ın gerçekleri anlatması üzerine, CHP tarafından Halk TV baskı altına alındı.

HALK TV'DEN KOVULDU

Büyük oranda CHP tarafından finanse edilen Halk TV, Barış Yarkadaş'ı kovma kararı aldı.

"REYTİNG ŞAMPİYONU PROGRAM..."

Gürkan Hacır, son 2 sezonda 28 hafta tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini kazanan programın kaldırıldığını söyledi.

Barış Yarkadaş ise konuyla ilgili şunları söyledi;

"Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum Halk TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. Halk TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim."