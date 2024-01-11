CHP'den Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına gelen tepkilere yanıt: Geri çekilmesi söz konusu değil CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin gelen tepkilere cevap verdi. Yücel, Savaş'ın adaylığının geri çekilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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ensonhaber.com

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala yeni belediye başkan adaylarını duyurdu.

Buna göre 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adayları duyuruldu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in yaptığı açıklamada; Adana, Mersin, Aydın ve Hatay'daki mevcut belediye başkanlarıyla yola devam kararı çıktı.

CHP'nin Lütfü Savaş kararı tepkileri beraberinde getirdi

6 Şubat depremlerinde Hatay'da görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı alınması ise tepkilere yol açtı.

Başta Hataylılar olmak üzere birçok vatandaş, CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından CHP'den de ilk açıklama geldi.

"Adaylığının geri çekilmesi söz konusu değil"

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Savaş'ın Hatay'daki yaraların sarılmasında her türlü özveri ve fedakarlığı gösterdiğini de öne süren Yücel, konuyla ilgili şunları söyledi: