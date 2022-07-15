CHP İstanbul teşkilatı tam kadro 15 Temmuz anma programına katılıp şehitlere dualar okudu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından anma töreni düzenlendi.

Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki Şehitler Panosu önünde düzenlenen anma programında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

CHP tam kadro

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene ise CHP'li İstanbul vekillerinin ve parti teşkilatının tam kadro katılması dikkat çekti.

CHP'den 15 Temmuz anma programı VİDEO

Dualar okundu karafiller bırakıldı

Törende şehitler için ise Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar okundu.

Törene katılanlar daha sonra İBB binası asılan ve üzerinde 97 şehidin ismi bulunan pankartın önüne karanfil bıraktı.

Törende ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'daki tehlikenin henüz kalkmadığını belirten İmamoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Milletimiz ayakta durdu





"15 Temmuz günü, milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla cesaretle dirayetli duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular. Bu milleti zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumdular. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir.

Asla unutulmayacak

15 Temmuz 2016’da yaşananlar asla unutulmayacaktır. Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, yüce meclisin üzerinde uçuracak kadar aklını kaybetmiş kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacaktır. Allah bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği ünvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip farklı çıkar çevrelerinin ilgisinden takdirinden medet umanlardan korusun. Devletimiz milletimizi bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır.

Tehdit geçmiş değil

15 Temmuz’dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Bu ülkede liyakate sahip sadece kamuya hizmet edecek yalnızca halka hesap verecek yurtsever 86 milyonlar insanımız vardır. Onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez. 15 Temmuz’da bu millet genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle bunu tüm dünyaya kanıtladı. Ancak dediğim gibi süreç henüz tamamlanmamıştır. Tehdit henüz kalkmamıştır."

















