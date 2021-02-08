CHP'den 17 milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor

CHP'den 17 milletvekilinin daha istifa etmesi bekleniyor

Muharrem İnce, daha önce CHP'den istifa eden 3 vekilin yanı sıra 17 CHP'li vekilin daha partiden istifa edip, kuracağı yeni partiye katılacağının mesajını verdi.

Memleket Hareketi adı altında yeni bir parti kuracak olan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.

CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra bugün ilk somut adımı atarak, yeni partisini kurmak için CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İnce, bugün yapmış olduğu istifa konuşmasında kendisinden önce CHP'den ayrılan 3 milletvekili için de açıklamada bulunurken; CHP'den daha çok sayıda vekilin kendi partisine geçeceğinin imasında bulundu.

3 VEKİL İNCE'NİN PARTİSİNE KATILDI

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden CHP'li vekillerden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kuracağı partiye şimdiden katıldığını söyleyen İnce "CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 17 İSTİFA DAHA

İnce'nin, parti kurulunca "İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." açıklaması, CHP'den 17 tane daha vekil istifasının geleceğinin habercisi oldu.

Bilindiği üzere bir partinin Meclis'te grup kurabilmesi için en az 20 vekilinin Meclis'te bulunması gerekiyor.

Muharrem İnce: TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız VİDEO