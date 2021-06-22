CHP Başakşehir İlçe Başkanı, CHP'li kadınların bereketli olduğunu belirterek 6 tane çocuk doğurmasını istedi.

CHP'de gündem, 6 çocuk çağrısı...

Geçtiğimiz gün CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır'ın katıldığı bir etkinlikte etrafındaki kadınlara hitaben sarf ettiği sözler tepki topladı.

CHP'li kadınların bereketli olduğunu belirten CHP'li Bakır, CHP'nin 6 okuna 6 çocuk yakışacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

CHP'Lİ KADINLAR YAĞMUR GİBİ

"CHP'li kadınlar bu yağmur kadar bereketlidir bereketli. Bereketinize sağlık yüreğinize sağlık,enerjinize ve heyecanınıza sağlık.

Bugün bir araya gelme fırsatı yaratan kadın kollarıma teşekkür ediyorum.

Ama siyasal konuşmadan hemen önce yeni çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

6 OKA 6 ÇOCUK

Biz Gazi Mustafa Kemal'in evlatları torunları olarak olarak aydınlık ve müreffeh bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz.

Onun için de en az 6 çocuk bekliyoruz sizden biz 6 okçuyuz. Ben 3 tane yaptım 3 tane de bekliyorum'"

CHP'den 6 oka 6 çocuk çağrısı VİDEO







