CHP'den Ahmet Davutoğlu'na: Kimse kafalarına silah dayamadı Seçim öncesi Millet İttifakı'nın küçük ortaklarına vekillikler dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'na yenilgi sonrası parti liderlerinden peş peşe eleştiriler geliyor.

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Seçim öncesi büyük umutlarla bir araya gelen muhalefet liderleri, şimdilerde büyük bir kaosun içinde.

Türkiye yeni bir döneme girerken, 6'lı masa ise henüz seçim hezimetini sindirebilmiş değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarıyla mücadele ederken, bir yandan da aylarca aynı masaya oturduğu parti liderlerinin eleştirileriyle karşılaşıyor.

Mağlubiyetin ardından hem kendi partisi hem de ortakları tarafından yalnız bırakılan Kılıçdaroğlu, seçim stratejisine sahip çıkıyor.

Muhalefet liderleri, yaptıkları açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"

2 ayın geride kaldığı seçimin ardından Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sürece ilişkin konuştu.

CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu ifade eden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim.

"Kimse kafalarına silah dayamadı"

Bunun üzerine CHP cephesinden de açıklama geldi.

Partinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi:

Kendi görüşü saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi. Seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler boylarının ölçülerini alsınlar.

"Aday yanlış"

Millet İttifakı'ndaki liderin yaptığı eleştiriler açıklamalar bununla da sınırlı değil.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli olmadan önce Kılıçdaroğlu'nun karşısında duran isimlerden biriydi.

Öyle ki, CHP Lideri'nin adaylığı kesinleşince masadan ayrılmış, 3 gün sonra da geri dönmüştü.

Ancak durumdan memnun olmayan Akşener, seçim sonrasında da yaptığı açıklamalarda sık sık adayın yanlış olduğunu vurguladı.

"Ağır bir yenilgi olarak görmeyi kabul etmem"

Kılıçdaroğlu ise kaybettiği seçimlerin ardından çıktığı ilk canlı yayında şöyle konuşmuştu:

Biz nerede kaybettik? Bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark 1, 2, 3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralarda daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış.



Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak görmeyi asla kabul etmem, sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyu önüne koymak olmaz.

"Helalinden kazanılmış 15 vekilimiz var"

Seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan olmuştu.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Biz ise tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik.

Uysal ittifak arayışında

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da seçim hezimeti sonrası ittifak arayışına başladı.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaybettiği için büyük üzüntü içerisine giren Uysal'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Saadet ve Gelecek grup kurdu

Kurulan ittifak için eleştirilerde bulunan isimlerden biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Karamollaoğlu, yerel seçim öncesi Gelecek Partisi ile Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.